Metz : braqué devant son domicile pour une Rolex

Metz, France

Le 23 septembre dernier, un habitant de Metz met en vente sur le site internet du Bon Coin, sa Rolex. Valeur de la montre : près de 12.000 euros. Le lendemain, un acheteur potentiel le contacte et se rend le soir même à son domicile.

Le vendeur le reçoit alors sur le pallier de son appartement. Après avoir examiné la Rolex, l'acheteur indique qu'il veut aller chercher une loupe dans son véhicule. Il revient quelques minutes plus tard avec une arme à feu et un complice. La victime n'oppose aucune résistance et se fait dépouiller de sa montre de luxe.

Pour remonter jusqu'aux auteurs présumés de ce vol, les policiers de la Sûreté Départementale ont notamment utilisé la téléphonie. L'enquête a permis d'identifier quatre individus, deux mineurs et deux jeunes majeurs, tous résidant dans l'agglomération troyenne et tous défavorablement connus de la justice.

Ils ont été interpellés au petit matin, ce mercredi 9 octobre, avec le concours de policiers troyens et du Raid. Lors des perquisitions menées dans l'Aube, un revolver factice, a été retrouvé.

Le propriétaire de la Rolex a reconnu sur photo les deux individus qui l'avait braqué.

Les deux majeurs, l'un a participé au braquage, l'autre a véhiculé l'équipe jusqu'en Moselle, doivent être jugés, ce vendredi, en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Metz, pour extorsion aggravée et complicité d'extorsion aggravée.

Les deux mineurs, un de 16 ans qui a contacté le vendeur de la Rolex et un autre de 17 ans, qui a participé au braquage, devraient être déférés ce vendredi devant le parquet pour mineurs de Troyes.