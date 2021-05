Metz : condamnée pour avoir tenté d'étrangler son enfant de 17 mois en pleine rue, elle se dit "honteuse"

Une habitante de Homécourt a été condamnée ce lundi après-midi à Metz pour avoir tenté d'étrangler son petit garçon de 17 mois en pleine rue. Les faits se sont passés vendredi après-midi à Metz, rue aux Arênes. Ce sont des témoins, choqués, qui ont appelé la police. La femme, âgée de 33 ans, était alcoolisée, elle a reconnu les faits et a regretté son geste devant le tribunal. Elle a été condamnée à 2 ans de prison dont un an avec sursis, sans mandat de dépôt, avec possibilité d'un aménagement de peine.

Elle n'est pas la mère complètement indigne qu'on pourrait croire

Vendredi, les témoins voient cette mère secouer la poussette en pleine rue, crier sur son petit garçon de 17 mois et lui enserrer le cou de ses deux mains. Au tribunal, le juge Sébastien Ceribac doit insister pour qu'elle reconnaisse formellement les violences. "C'est oui ou c'est non?". Elle baisse la tête, dit oui d"une petite voix et ajoute qu'elle se sent honteuse de ce qu'elle a fait. Son avocate, Me Tiffany Franchini, qui la connait depuis 6 ans plaide sa cause avec énergie et assure qu'elle n'est pas la mère complètement indigne qu'on pourrait croire. "Elle apprend à être mère, dit-elle, elle collabore activement avec les services sociaux".

Aucune violence sur ses enfants jusqu'ici

Jusqu'à vendredi, aucune violence n'a été constatée sur ses 4 enfants. Ses 3 aînés sont placés chez sa mère, pas pour des violences mais pour des carences éducatives. Cette fois-ci, la déchéance de ses droits parentaux, requise par la représentante du parquet, Jomana Achawi, n'est pas retenue par le tribunal qui demande en revanche un suivi plus poussé concernant sa consommation d'alcool. Elle n'est pas alcoolique mais avait bu 3 verres de whisky vendredi avant de s'en prendre à son fils.