Metz : De nouveaux véhicules hybrides pour la police municipale

Les horaires de la Police Municipale de Metz ont évolué, puisque le service est désormais assuré jour et nuit, tous les jours de l'année. Dans un communiqué, la mairie explique : "Ce changement de fonctionnement entraîne aussi une évolution de ses effectifs et de ses missions d'assistance aux agents et à la population. C'est pourquoi, la municipalité a décidé de procéder à un appel d'offres pour équiper de nouveaux véhicules le service de Police Municipale".

Ce mercredi, quatre véhicules hybrides ont été remis aux agents. Il s'agit de quatre SUV rechargeables essence. Ils doivent permettre aux agents d'assurer les patrouilles.