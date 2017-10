Metz : des dizaines de tombes vandalisées au cimetière de l'Est

Dimanche matin, les services municipaux ont eu la désagréable surprise de découvrir 54 tombes dégradées. Des croix, des stèles, des statues ont été renversées et cassées. La ville a porté plainte et va avertir les familles.

Dans les allées du cimetière de l'Est, tout a été déblayé, et la plupart des badauds croisés ne remarquent rien. Pourtant, en regardant de plus près certaines tombes, les traces des dégradations commises dans la nuit de samedi à dimanche sont bien visibles sur certains monuments.

Croix cassée, statues décapitée

Surplombant une tombe, une statue appuyée sur une colonne a perdu sa tête. Les débris gisent derrière. C'est la que repose le beau-frère de Robert Thisselin. Ce messin a été alerté par un ami, dimanche matin. "Il venait voir les tombes de sa famille et m'a appelé pour me dire que la statue de mon beau-frère avait été décapitée. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire cela sur des tombes. C'est triste..."

Robert Thisselin, habitant de Metz. La tombe de son beau-frère a été dégradée. Copier

Une croix brisée sur l'une des tombes vandalisées dans le cimetière de l'Est à Metz © Radio France - Clément Lhuillier

En tout, les services de la mairie ont comptabilisé 54 tombes vandalisées, trois statues cassées, des stèles renversées, des crucifix posés sur les tombes jetés à terre et brisés. Il semble que le ou les auteurs des faits ont agi au hasard dans le cimetière, y compris dans sa partie historique, là où les monuments sont les plus anciens.

Des tombes ont été dégradées, y compris dans la partie historique du cimetière de l'Est © Radio France - Clément Lhuillier

Les enquêteurs qui ont procédé aux constatations n'ont relevé aucune inscription sur les tombes dégradées. La ville a porté plainte et indique qu'elle "va écrire aux concessionnaires identifiés pour leur indiquer les faits et les références sous lesquelles ils peuvent porter plainte également."