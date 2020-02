Metz : humilié et frappé par un vigile pour un vol de chewing-gums dans un supermarché

Metz, France

Ce samedi après-midi, deux adolescents pénètrent dans un supermarché de la rue des Clercs, à Metz. Ils passent en caisse pour payer des boissons prises en rayon, et c'est à ce moment-là que le plus âgé, 17 ans, subtilise un paquet de chewing-gums. La caissière s'en rend compte et prévient les vigiles.

Plusieurs coups dans le dos et au visage

Les deux agents de sécurité demandent aux jeunes de vider leurs poches. L'ado dit avoir reposé le paquet, le ton monte, l'un des vigiles le menace alors de le "déshabiller devant tout le monde" s'il ne s'exécute pas. Le jeune se déleste de son téléphone, de celui de son copain et de leurs deux portefeuilles, puis finit par obtempérer et sortir le paquet de chewing-gums. Le vigile voit rouge et l'aurait alors giflé violemment, faisant tomber ses lunettes. Il lui aurait alors asséné un coup de pied dans le dos, ainsi qu'un coup de poing au visage et d'autres gifles - ce que confirmera ensuite la vidéo-surveillance. Les deux jeunes quittent les lieux, sans leurs effets personnels.

Le vigile avait gardé les portefeuilles et les portables des deux ados

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ils font finalement demi-tour pour tenter de récupérer leurs affaires. Une première fois seuls, sans succès. Une seconde fois avec le père de l'ado le plus jeune, âgé de 15 ans, et un équipage de policiers de la BST. Devant les agents, le vigile finit par sortir l'un des portefeuilles de sa poche, s'éloigne, et tente de cacher les autres affaires dans les rayons du magasin. Il est alors arrêté, ainsi que le second vigile, qui a sur lui... une matraque télescopique.

L'auteur des coups travaillait-il au noir ?

Celui-là s'en sortira avec un rappel à la loi pour port d'arme prohibé. Mais l'auteur des coups a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès, le 24 février prochain. Les choses pourraient encore se compliquer pour lui parce que l'enquête révèle qu'il n'est peut-être pas employé officiellement du magasin...