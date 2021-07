Metz : il agresse un homme malvoyant à l'arrêt de bus

Un homme de 27 ans a été interpellé, ivre, par la police dimanche matin avenue de Plantières à Metz. Peu de temps avant, vers 8h30, il venait de s'en prendre avec violence à deux personnes handicapées.

La scène s'est déroulée à l'arrêt de Mettis situé devant l'hôpital militaire Legouest. Un homme malvoyant et une personne en fauteuil roulant s'apprêtaient à monter dans un bus grâce à la plateforme destinée aux handicapées moteurs. Mais pour notre voyageur imbibé, cela prenait beaucoup trop de temps, au point d'asséner un coup au visage du malvoyant âgé d'une soixantaine d'années. Sous la violence du coup, il tombait du bus et heurtait avec un poteau avec la tête. Une vilaine blessure qui lui a valu quelques points de suture et 3 jours d'arrêt de travail.

Alertés par le chauffeur qui s'était porté au secours de la victime, les policiers ont pu rapidement mettre la main sur l'agresseur qui n'était pas totalement inconnu de leurs services. En attendant son jugement mercredi à Metz, il dort en prison.