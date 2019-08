Metz : il appelle les pompiers et la police pour les insulter, les policiers le retrouvent allongé sur la chaussée

Un Messin de 38 ans était en garde à vue, ce jeudi soir, pour des faits qui se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi : il a passé sa soirée à appeler le 18 et le 17 pour proférer insultes et menaces. Une patrouille de police l'a retrouvé, ivre, dans l'hypercentre de Metz.

Metz, France

Les numéros des secours doivent uniquement servir... pour les secours. Pas pour des blagues, et encore moins pour des insultes ou des menaces. C'est pourtant ce à quoi un Messin de 38 ans a occupé une bonne partie de sa soirée, dans la nuit de mercredi à jeudi. Excédés, les policiers ont tenté de le rappeler, et sont tombés sur son répondeur, où il indiquait son nom !

Trahi par son téléphone

Ce premier indice a rapidement été corroboré, puisqu'un peu plus tard, une patrouille est tombée sur un homme allongé au sol, visiblement ivre, dans l'hypercentre de Metz. Cela leur a mis la puce à l'oreille, et les policiers ont rappelé le numéro du corbeau. Le téléphone de l'homme allongé par terre a sonné. Il a donc été placé en garde à vue, et les services de secours vont déposer plainte contre lui.