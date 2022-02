Metz : ils agressent des personnes contactées sur un site de rencontres

Quatre Messins ont été interpellés ce mardi et ce mercredi pour avoir extorqué de l'argent à neuf victimes. Des personnes rencontrées sur un site de rencontre et agressées au moment de venir à leur rencontre.

Leur mécanique était bien rôdée. Quatre Messins comparaîtront prochainement devant le tribunal pour avoir agressé et dérobé de l'argent à neuf victimes, dont quatre qui ont déposé plainte. Une cinquième personne a été également interpellée lors des opérations de police menées les 1er et 2 février. A chaque fois, les suspects donnaient rendez-vous à leur cible au même endroit, dans un immeuble situé rue Rochambeau à Metz. Ces dernières étaient identifiées via "Coco", un site de rencontres en ligne.

De l'argent volé

Lorsque les victimes se rendaient sur place, elles se faisaient systématiquement agresser à leur sortie de l'ascenseur. Certaines ont évoqué un couteau et/ou une gazeuse dans l'attirail des agresseurs qui parvenaient ainsi à leur dérober de l'argent. Les signalements et les caméras de vidéosurveillance ont permis aux enquêteurs de retrouver leur trace. Deux sont majeurs et passeront en comparution immédiate. Les deux autres sont mineurs et seront présentés à un juge pour enfants.