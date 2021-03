Metz : ils interviennent pour un incendie et découvrent des plants de cannabis

Les forces de l'ordre qui intervenaient, ce mercredi, sur un incendie du quartier Outre-Seille, à Metz, ont fait drôle de découverte. Alors qu'ils effectuaient une visite de reconnaissance des appartements évacués, ils sont tombés sur des plants de cannabis.

Six plants au total, accompagnés de 64 grammes de cannabis, et de plusieurs cartouches d'arme à feu.

L'occupant des lieux, un homme de 30 ans qui venait d'être évacué, a été interpellé et placé en garde à vue. Il a affirmé que ces cultures servaient à sa consommation personnelle et sera convoqué au tribunal en juillet. Il est poursuivi pour détention de cartouches de catégorie C, et usage de produits stupéfiants.