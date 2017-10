Metz : l'armée recrute mais cherche aussi à reconvertir celles et ceux qui souhaitent la quitter

Chaque année en France, 21 000 militaires quittent l'uniforme et 13 000 d'entre eux sont accompagnés dans leur démarche de transition professionnelle par Défense Mobilité. Cette agence de reconversion du ministère des Armées organisait ce jeudi 19 octobre à Metz un forum pour l'emploi.

Dans son sac à main, des dizaines de CV et lettres de motivations. A 27 ans, et après avoir porté l'uniforme pendant 5 ans, au sein du 3ème régiment d'hélicoptères de combats d’Étain, Mintou a décidé de retourner à la vie civile et elle reconnaît qu'elle est " un peu stressée ".

Pour bien réussir cette transition, cette future ancienne militaire est épaulée depuis plus d'un an par l'agence Défense Mobilité, dont le directeur adjoint à Metz est le commandant Luc Hubert.

On entame le processus de reconversion, bien en amont, 18 mois avant le départ du service actif. Les futurs anciens soldats effectuent des bilans de compétence et suivent des formations

Défense Mobilité organise aussi des forums pour l'emploi. C'était le cas aujourd'hui dans le gymnase du 3ème régiment de Hussards à Metz. Une 50 aine d'entreprises privées et de partenaires publics participaient à l'opération.

En moyenne, 60% des soldats accompagnés par cette agence de reconversion, trouvent un emploi dans l'année suivant leur départ et près d'un tiers d'entre eux sont embauchés dans le secteur du transport et de la logistique. C'est le cas dans l'entreprise Kéolis 3 Frontières dirigé par Rémy St Georges. Il a déjà recruté une dizaine d'anciens soldats. Il voue notamment leur fiabilité. En plein essor partout en France, les polices municipales recrutent également de plus en plus d'anciens soldats.