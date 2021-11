Metz : l'ex médecin-chef de la police du Grand est condamné à 18 mois de prison avec sursis

Le docteur Christian Frey, ex-médecin chef de la police du Grand est, est condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles. La décision du tribunal de Metz est tombée ce mardi, un peu plus d'un mois après le procès. 17 plaignantes et plaignants, issus de la police nationale, s'étaient portées partie civile pour des faits survenus lors de visites médicales dans le Grand Est, entre 2016 et 2018.

Christian Frey a été reconnu coupable d'agressions sexuelles pour 16 d'entre elles, et condamné également à leur verser des indemnisations allant de 1500 à 2000 euros par victime. Il a également été condamné à cinq ans d'inéligibilité. Il n'a pas encore décidé s'il faisait appel de cette décision, explique Me Antoine Fittante, l'un de ses avocats : "Il est abattu, tout en étant combattif. Il a toujours maintenu sa position, à savoir qu'il n'a fait que son métier, conformément à ce qu'on lui a enseigné et demandé de faire."

Jessica, l'une des premières plaignantes, n'est pas reconnue comme victime

Une jeune femme qui s'était portée partie civile a donc été déboutée de sa plainte, sans qu'on sache encore pour quel motif, a indiqué son avocat, Sébastien Greuzat : "J'ai du mal à comprendre. Elle n'a jamais pu s'expliquer devant l'IGPN - la police des polices, ndlr - j'ai du faire une lettre-plainte au procureur de la République, ça a été hyper rapide, on n'a pas pu rentrer dans le détail. Pour elle, le mode opératoire était différent, elle connaît le docteur Frey depuis beaucoup plus longtemps", précise l'avocat, qui se dit très déçu même s'il est satisfait pour les trois autres victimes qu'il défendait.

Je suis vraiment écoeurée"

La plaignante en question, Jessica, ancienne fonctionnaire de police, est très en colère : "J'ai été l'une des premières à dénoncer les faits, dans la presse, et jusqu'à la place Beauvau et à la médecine de prévention, avant même l'affaire de Reims (le docteur Frey y a été condamné en 2019 à un an de prison avec sursis pour des faits similaires, ndlr)." En plus de regretter l'absence d'audition devant l'IGPN, elle dénonce une "enquête de mauvaise qualité. J'aurais voulu être confrontée à lui, j'aurais voulu que l'on cherche dans son téléphone, car il était au téléphone pendant mes visites, j'aurais voulu qu'on montre que j'ai été convoquée 27 fois en l'espace de deux ans chez lui, et qu'on n'en a pas tenu compte. Je suis vraiment écœurée."