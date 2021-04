L'ex médecin de la police du Grand Est renvoyé une 2e fois en correctionnelle pour agressions sexuelles à Metz

L'ancien médecin-chef de la police dans la région Grand ESt est renvoyé une 2e fois en correctionnelle dans une 2e affaire pour agressions sexuelles. L'ancien Dr Chrsitian Frey, âgé de 65 ans, s'occupait des visites médicales de tous les policiers de Lorraine, Alsace et Champagne-Ardennes.Il a déjà été condamné en 2019 et 2020 (en 1er instance et en appel) à un an de prison avec sursis à Reims.Cette fois-ci, le procès se déroulera à Metz, d'ici la fin de l'année, une nouvelle enquête avait été ouverte il y a 2 ans, conduite par l'IGPN.

12 plaintes retenues à Metz

Comme à Reims, le parquet de Metz a donc décidé de poursuivre l'ancien médecin pour des gestes déplacés sur des policiers et policières lors de visites médicales. 12 plaintes ont été retenues. Le Procureur de la République de Metz, Christian Mercuri en avait reçu davantage mais certaines ont été écartées, car prescrites. Dans les 12 retenues, la majorité concerne des jeunes policières qui terminaient leur formation, précise le parquet. C'est lors de leur visite médicale de recrutement qu'elles évoquent notamment des palpations insistante des seins. 3 policiers ont également porté plainte pour des gestes déplacés au niveau des testicules.

De jeunes femmes policières victimes mais aussi trois hommes

De son côté, l'ancien médecin-chef de la police conteste les faits et met en avant une pratique médicale normale liée au dépistage de cancer. Pourtant, une 1er fois déjà, la justice n'a pas retenu cet argument et l'a reconnu coupable d'agression sexuelle sur 8 jeunes policières à Reims. Un an de prison avec sursis assorti d'une interdiction d'exercer et d'une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Un fin de carrière sombre pour celui qui avait la responsabilité des policiers de tout le Grand Est pendant plus de 20 ans.

à lire aussi L'ex-médecin de la police du Grand Est condamné à un an de prison avec sursis en appel

à lire aussi Audience accablante pour le médecin-inspecteur de la police du Grand Est jugé pour agressions sexuelles

à lire aussi Le médecin des policiers du Grand Est suspendu pour agressions sexuelles