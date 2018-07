Metz, France

Des tags homophobes et des œuvres d'art abîmées. C'est la troisième fois que cela arrive à Metz en quelques jours. Après un nouvel acte de vandalisme jeudi dernier, de nouveaux portraits de couples homosexuels ont été dégradés dans la nuit de samedi à dimanche.

Ce sont les photographies mettant en scène des célébrités le long des berges de la Moselle qui ont été prises pour cible. Des autocollants du groupuscule d'extrême-droite "Action française" ont été collées sur les portraits de l'exposition "Les couples de la République".

"Je suis très énervé, déclare Olivier Ciappa, le photographe à l'origine de l'exposition. Parce que cela se reproduit encore une fois à Metz."

"Il y a une espèce de silence assourdissant. C'est comme si, d'un coup, on se faisait au fait que ce soit dégradé. Il ne faut surtout pas banaliser ce genre d'actions."

Metz : 3e dégradation cette nuit de l'intégralité de mes photos des Couples Imaginaires au bord de la Moselle. Cette fois, les dégradations sont signés par @actionfrancaise un crépuscule d'extreme droite. L'intégralité de mon texte suite à ces destruction sur mon FB et IG. pic.twitter.com/9V9pK9Rj03 — Olivier Ciappa (@OlivierCiappa) July 1, 2018

"C'est comme s'ils se permettaient d'aller un peu plus loin à chaque fois. On abîme six photos au départ, et maintenant 30 photos ! On va les chercher dans des endroits plus difficiles d'accès, avec des caméras partout. C'est comme si cela ne leur faisait plus peur du tout."

Olivier Ciappa et l'association "Couleurs Gaies" de Metz, organisatrice de l'exposition, prévoient une rencontre à la mairie de Metz ce lundi. Objectif : mettre en place des mesures pour que cela ne se reproduise plus.

"Ce n'est pas moi qu'on attaque directement. Ces gens-là, ce qu'ils veulent attaquer ce sont les couples homosexuels, les familles homoparentales. Ils veulent les enlever de l'espace public. Les rendre invisibles."

L'adjoint à la culture au maire de Metz Hacène Lekadir a réagi peu de temps après : "Tout mon soutien à l’artiste Olivier Ciappa et aux militants de Couleurs Gaies qui subissent haine et violence contre l’exposition Couples de la République".