Metz : le Fort de Queuleu à nouveau vandalisé

Metz, France

C'était la très mauvaise de ce dimanche matin pour les bénévoles de l'Association du fort de Metz-Queuleu qui venaient pour un chantier de remise en état du site : le mur d'enceinte qui porte la porte principale des lieux souillé par des tags.

Des inscriptions à la bombe noires. on peut y voir une croix gammée barrée dans un cercle, ou les mots "fuck racism" et "god is big" ainsi que d'autres phrases difficilement lisibles. Et une mystérieuse signature : "JA".

"un manque de respect"

"Les tags ont sans doute été réalisés entre jeudi et dimanche" estime Michaël Landolt, secrétaire de l'association qui gère et entretient ce haut lieu de la mémoire messine de la Seconde Guerre Mondiale et qui fut notamment utilisé de camp d'internement par les nazis.

Paule Einig, la présidente de l'association dénonce "un manque de respect" et des dégradations "extrêmement choquantes". D'autant plus que ce n'est pas la première fois que le fort est ainsi la cible des vandales. En juillet dernier déjà, des tags à caractère nazis avaient été découverts à l'entrée du site. L'association avait porté plainte et renouvellera encore sa démarche auprès de la police après ces derniers événements.

S'il existe des rondes pour surveiller les lieux, pour les bénévoles, cette nouvelle profanation doit conduire la ville de Metz a revoir la sécurité du fort, en installant par exemple un système de vidéosurveillance.