Metz : Les cours interrompus après un problème sur le système de sécurité incendie de l'Université

Les cours ont été interrompus, ce mardi, dans des bâtiments de Sciences Humaines et Sociales du campus du Saulcy, à Metz. Un problème a été détecté sur le système de sécurité incendie. Le bâtiment de l'UFR "Arts, lettres et langues" de l'Université de Lorraine a été concerné lundi et celui et de "Sciences humaines et sociales" ce mardi.

Les bâtiments ont été fermés et les étudiants ont été prévenus individuellement par mail. Il a également été demandé rapidement aux professeurs d'organiser les cours en distanciel, et aux agents de télétravailler cette fin de journée.

Retour à la normale espéré mercredi

Jointe par France Bleu, l'Université de Lorraine explique que le problème à l'origine de l'incident a été résolu pour l'UFR Arts Lettres et Langues, où les cours ont repris dès ce mardi. C'est en cours de résolution dans l'autre bâtiment, qui accueille les Sciences humaines et sociales. Les cours devraient reprendre dans ce bâtiment normalement mercredi matin.