Metz : les transports en commun suspendus en soirée, le festival Constellations annulé

Il dit prendre sa décision "avec regret". Le maire de Metz, François Grosdidier, annonce dans un communiqué ce vendredi sa "décision d’annuler ce soir le festival Constellations et de suspendre les transports en commun à partir de 19h30, en raison de l’appel d’organisation politiques de manifester en centre-ville à 20h et non 18h ou demain en pleine journée".

Une décision consécutive aux violences urbaines qui ont marqué Metz et la Moselle dans la nuit de jeudi à vendredi.

"Irresponsables, voire criminels"

François Grosdidier ajoute : "Le mot d’ordre « la police tue ! » alors que la justice est saisie de la mort du jeune Nahel et que le mis en cause est détenu, l’appel aux renforts des « jeunes des quartiers » aux côtés des manifestants politiques après une nuit de violences gratuites et de destruction sont totalement irresponsables, voire criminels. Je prends donc la responsabilité de ses décisions ".

Certains arrêts ne seront plus desservis "jusqu'à nouvel ordre"

Si l'intégralité du réseau le Met' stoppe son service à 19h30, ce vendredi soir, certains arrêts ne sont plus desservis du tout. Ce vendredi matin, le réseau Le Met' annonçait que certains arrêts ne seraient pas desservis jusqu'à nouvel ordre. Dans le secteur de Woippy, il s'agit des arrêts Emile Roux et Docteur Charcot. Dans le secteur de Borny, les arrêts Belletanche, Provence, Les Bordes, Haut de Blemont, Colombey, Cloutier et Michelet pour la Ligne A et Guyenne, Bergson pour la ligne B ne sont pas desservis. Même chose sur la ligne CITEIS 14, les bus ne s'arrêteront plus aux arrêts Provence, les Bordes, Bourgogne, Cloutiers et Sarre.

Par ailleurs, certains bars du centre-ville de Metz annoncent qu'ils fermeront plus tôt, à 19h30, ce vendredi soir.