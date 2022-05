Metz : nouvelle dégradation anti-LGBT sur une plaque commémorative dans un square de la ville

La plaque en mémoire de deux militantes du mouvement LGBT, Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera, a une nouvelle fois été dégradée à Metz. "C'est particulièrement douloureux" réagit l'association Couleurs Gaies, à la veille de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

Déjà dégradée en février 2020 au moment de son inauguration, la plaque en mémoire de Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera a été une nouvelle fois dégradée, dans le square où elle est installée dans les jardins du même nom, près de l'esplanade dans le centre de Metz. Cette plaque rend hommage aux deux militantes américaines, figures des mouvements de lutte en faveur des droits des personnes LGBT au début des années 70.

La plaque en mémoire de Marsh P. Johnson et Sylvia Rivera a été taguée à Metz - Matthieu Gatipon-Bachette

Un acte découvert à la veille du 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Date également choisie pour le lancement du festival Rainbow Weeks à Metz. C'est Matthieu Gatipon-Bachette, le président de l'association mosellane Couleurs Gaies, organisatrice de l'événement, qui l'a constaté ce lundi.

"C'est particulièrement douloureux, réagit-il sur France Bleu Lorraine, parce que ça renvoie au fait que, au delà des manifestations commémoratives, des symboles, des moyens qui peuvent nous être accordés, il faut plus d'investissement sur ces sujets. On a aujourd'hui une nécessité de mettre plus de moyens si on veut avoir un changement de mentalité. Je pense que aujourd'hui, s'il n'y a pas davantage de moyens qui sont mis sur la table, on va vers des jours bien moins friendly pour les personnes LGBTQI+". Matthieu Gatipon-Bachette indique avoir alerté la mairie de Metz, et espère qu'une plainte sera déposée.