Metz : policiers, magistrats et avocats vent debout contre la réforme de la police judiciaire

Une centaine de personnes se sont réunies ce lundi midi, comme dans 35 autres villes de France, devant le palais de justice de Metz, pour dénoncer la réforme de la police judiciaire voulue par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin . Beaucoup de policiers, mais aussi des magistrats et des avocats, eux aussi très remontés contre cette réforme, qui envisage de réunir tous les services de police (police judiciaire, sécurité publique, police aux frontières et renseignement) sous l'autorité d'un Directeur Départemental de la Police Nationale (DDPN).

ⓘ Publicité

Une PJ départementale, un non-sens

Réduire la police judiciaire à l'échelle du département est une aberration pour Philippe, de la PJ de Metz : "En Moselle, nous avons trois frontières, avec la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Nous sommes souvent amenés à franchir ces frontières. Le département n'est pas, au XXIème siècle, la dimension qu'il faut apporter aux réponses judiciaires. Au quotidien, sur des besoins ponctuels, oui. Mais pour la police judiciaire, il faudrait même une dimension nationale".

Pour ces policiers, une telle réforme serait un nivellement vers le bas, et une réduction de leurs moyens. Philippe regrette que la politique du chiffre l'emporte sur l'investigation, par définition lente et coûteuse. "Nous coûtons cher, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas réfléchir à court terme".

Un avis que partage Anne Fabert, de l'Union Syndicale des Magistrats : "Le risque, c'est qu'on attribue les moyens au maintien de l'ordre, qui est plus rapide, qui génère plus de chiffre. Mais les affaires judiciaires nécessitent plus de temps, de spécificités, et elles risquent d'amputer ces statistiques. Les moyens risquent d'être alloués ailleurs".

Le tigre de Clémenceau, symbole de la police judiciaire, auquel les policiers sont très attachés. © Radio France - Julie Seniura

Indépendance de la justice

L'autre aspect de cette réforme qui dérange les magistrats, c'est le statut du DDPN, le "chef" de la police départementale, qui devrait rendre des comptes au préfet. "Si le pouvoir administratif donne moins de moyens à certains services, les enquêtes vont ralentir. Et quelque part, il va influer sur la politique pénale", estime Anne Fabert.

Même analyse pour maître Antoine Fittante, le bâtonnier des avocats de Metz. "Les policiers seront affectés à d'autres tâches, les dossiers traîneront sur les bureaux. Or le justiciable qui est mis en cause veut qu'au plus vite, on le blanchisse. Et la victime, qu'au plus vite, on renvoie l'auteur devant une juridiction".

"On va déshabiller Pierre pour habiller Paul"

Les policiers regrettent aussi qu'on n'ait pas retenu les leçons du passé, comme le fiasco de la réforme des renseignements généraux en 2008, à tel point qu'on est revenu en arrière six ans plus tard.

A Metz, la police judiciaire, avec le Groupement d'Intervention Régional (GIR) et la Brigade de Recherches et d'Intervention (BRI) compte environ 80 personnes.