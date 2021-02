Metz : Sans permis, il provoque un accident et accuse sa mère

L'homme était sans permis et a dénoncé sa mère.

Un automobiliste messin a percuté une voiture, mardi après-midi, après lui avoir refusé la priorité dans le quartier des Sablons, à Metz. La conductrice de l'autre véhicule a été légèrement blessée.

Il fait croire que sa mère était au volant

Le mis en cause, âgé de 18 ans, roulait sans permis et avait emprunté la voiture de sa mère. Il a tenté de faire croire que c'était elle qui conduisait lors de l'accident et qu'elle était partie chercher ses papiers. Une version aussitôt démentie par la jeune amie qui l'accompagnait. L'homme a quitté sa garde à vue mercredi avec une convocation au tribunal correctionnel pour le mois de novembre.