Metz : simulation d'intrusion grandeur nature dans un établissement scolaire ce jeudi

Ne prenez pas peur, ce jeudi matin, si vous traversez le quartier de Metz Queuleu : un exercice grandeur nature va se dérouler dans la matinée, de 8h30 à 13h, avec de très nombreux pompiers et policiers. L'objectif est de simuler une intrusion dans un établissement scolaire, et de voir comment les secours et les forces de l'ordre interviennent et se coordonnent.

Une centaine de pompiers et de policiers mobilisés

De très nombreux moyens vont être déployés : une centaine d'hommes et de femmes seront mobilisés toute la matinée : 70 policiers et 30 pompiers, dans et autour de cet ensemble scolaire. Un groupe d'élèves va également participer à l'exercice : il s'agit de majeurs volontaires, étudiants en BTS, qui feront le rôle des victimes.

Le scénario de l'intrusion est déjà un peu établi : il faudra s'occuper des victimes, confiner le reste des élèves, traquer les assaillants... Mais les secours et les forces de l'ordre auront d'autres difficultés à surmonter, qui apparaitront en cours d'exercice. Il s'agit de voir comment ces équipes travaillent ensemble, et comment les informations circulent en pareilles circonstances : il faut qu'elles soient précises, qu'elles arrivent le plus vite possible au bon endroit, et que les ordres soient reçus de la même manière.

Dans ces cas-là, la préfecture de la Moselle ouvre une cellule de crise, appelée Centre Opérationnel Départemental (COD), pour coordonner tous les acteurs, récupérer les informations (plans des lieux, cartes), prendre les décisions adéquates, gérer les imprévus, déclencher le plan Orsec... C'est le centre névralgique de l'opération.

Le procureur sera aussi associé à cette opération, car une enquête judiciaire est toujours ouverte en de telles circonstances. L'équipe de France Bleu Lorraine sera elle aussi de la partie : nous allons participer à l'opération, pas forcément à l'antenne mais en donnant du fil à retordre aux autorités, en quelque sorte : en exigeant des informations en temps réel sur ce qui se passe, et en réalisant des interviews dans les conditions du direct. Une pression médiatique qu'il faut savoir gérer, en plus de tout le reste.

Ne pas appeler les numéros d'urgence

Ne soyez donc pas surpris, si vous habitez le quartier de Queuleu, ou que vous devez y passer ce jeudi matin : il y aura des rues fermées à la circulation, un nombre impressionnant de camions de pompiers, des uniformes, des personnes armées, des sirènes. Les autorités vous demandent de ne pas saturer les numéros d'urgence, comme le 17 ou le 18, pour permettre le bon déroulement de l'exercice.

Des exercices de ce type ont lieu régulièrement dans les établissements scolaires de Moselle depuis les attentats de 2015 : ils consistent, le plus souvent, en des exercices en interne, avec les enseignants et les élèves. Les précédentes simulations de cette ampleur en Moselle ont eu lieu en 2017 au lycée de la Briquerie à Thionville, en 2018 à Maryse-Bastié à Hayange, et en 2019 au lycée professionnel Hurlevent à Behren-les-Forbach.