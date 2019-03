Metz : un homme interpellé pour agression sexuelle sur deux étudiantes

Metz, France

L'affaire n'est pas sans rappeler la psychose qui s'était emparé du campus du Saulcy à Metz à l'automne dernier lorsque trois étudiantes avaient été agressées sexuellement. Un homme avait été interpellé en janvier, confondu par son ADN.

Deux jeunes filles agressées sexuellement sur le même parking

Cette fois, les choses sont allé beaucoup plus vite. Mardi soir, une étudiante de 21 ans qui marchait sur le parking du campus Bridoux a été attaquée par un individu. Selon son récit livré aux policier, l'homme lui a tiré les cheveux, l'aurait entraînée et plaquée contre un mur, lui aurait collé un pistolet sur la tempe pour la dissuader de crier, avant de lui caresser le sexe à travers les vêtements. C'est en saisissant son poignet qu'elle parvient à s'extraire de son étreinte et prendre la fuite.

Mais alors qu'elle se présente à l'hôtel de police pour porter plainte, un second appel arrive d'une autre étudiante. Sur ce même parking, elle raconte qu'alors qu'elle sortait de sa voiture, un homme s'est jeté sur elle et lui a passé le bras autour du cou. Elle aussi à réussi à s'en dégager pour donner l'alerte.

Une cagoule, une nuisette, et un casier judiciaire déjà chargé

Quelques minutes plus tard, un équipage de la BAC (brigade anti-criminalité) repère sur place un homme dans une voiture et correspondant à la description donnée par les deux victimes. A l'intérieur du véhicule, ils trouvent une cagoule et une nuisette dont il n'expliquera pas la présence lors de sa garde à vue. Un autre témoignage viendra s'ajouter : celui d'une troisième étudiante résidente sur le campus Bridoux, et qui ce soir la, avait mis en fuite un homme tentant de s'introduire chez elle.

Âgé de 30 ans et défavorablement connu des services de police, l'agresseur présumé a été placé en détention avant d'être jugé en comparution immédiate, ce vendredi, devant le tribunal correctionnel de Metz.