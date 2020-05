Metz : un incendie dans un immeuble en construction du quartier Sainte-Thérèse

Les secours ont été appelés jeudi peu avant 14 heures pour intervenir sur un incendie dans le quartier Sainte-Thérèse à Metz. Le feu a pris dans un immeuble en construction de quatre étages, situé place Philippe de Vigneulles , sur l'ancien emplacement de l'Hôpital Bon Secours. Des ouvriers travaillaient sur le chantier ce jeudi.

Troisième incendie en trois jours à Metz

Le feu a embrasé 100 m² de toiture. Trois camions de pompiers sont sur place et la grande échelle est déployée. A 15h30, il n'y avait plus de flammes, mais l'intervention des pompiers se poursuit. Des policiers municipaux sont sur place. Il s'agit du troisième incendie en trois jours à Metz. Mardi soir, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de la rue Marchant, dans le centre-ville de Metz à proximité de l'église Sainte-Ségolène ; un peu plus tôt un autre feu avait pris dans un immeuble d'habitation situé en Nexirue.