Metz : un jardin en hommage à des militantes LGBT vandalisé

Des affiches et des autocollants homphobes ont été découverts, ce mercredi à Metz, dans les Jardins Sylvia Riviera et Marsha P. Johnson, qui devaient être inaugurés. Il s'agit d'un square nommé en hommage à des militantes LGBT.

Le jardin Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera a été vandalisé

Metz, France

Stupeur, pour l'association de défense des droits LGBT Couleurs Gaies, ce mercredi, alors que l'inauguration des Jardins Sylvia Riviera et Marsha P. Johnson devait se tenir à Metz, près de l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains. Les militants ont découvert sur place plusieurs stickers et affiches homophobes.

Ces jardins ont été choisis par le conseil municipal de Metz pour être nommés en souvenir des émeutes de Stonewall, en 1969, événements souvent considérés comme un exemple de lutte pour la communauté LGBT. Sylvia Riviera et Marhsa P. Johnson étaient deux activistes new-yorkaises de l'époque.

Les membres de l'association ont découvert notamment des affiches portant la mention "Jardin du sida, dédié par la mairie socialiste aux adorateurs du marxisme et aux pratiquants du sexe anal", et autres inscriptions insultantes et haineuses.

En 2018, déjà, l'exposition "Couples de la République" avait été dégradée à plusieurs reprises à Metz.