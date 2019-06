Metz : un médecin attaque Google pour faire supprimer des avis négatifs sur internet

Metz, France

Un médecin de Metz attaque Google en justice, excédé par des avis négatifs qu'il a reçu sur internet. Des avis qui selon lui ont fait baisser la fréquentation de son cabinet. En janvier dernier, il a demandé à l'amiable la suppression de ces avis mais le géant américain a refusé. D'où sa démarche au civil. Devant le tribunal de grande instance de Metz, en référé, ce jeudi, il a demandé la suppression de sa fiche Google Entreprise et l'effacement des avis qui le concernent.

On demande à Google de nous délivrer les identités des personnes qui se cachent derrière l'anonymat

"Aucune empathie, toujours sur son téléphone, je suis déçu", voilà quelques uns des avis négatifs mis en ligne. Mais ce médecin n'a aucune possibilité d'y répondre sur Google, ni même de savoir qui les a écrit. A défaut d'obtenir leur suppression, son avocat Xavier Iochum demande la levée de l'anonymat : "On demande la condamnation de Google à nous délivrer les identités réelles de ces personnes qui se cachent derrière l'anonymat afin de vérifier si elles existent, et leur demander d'amender leur remarques négatives".

Ces avis polluent l'ensemble de la profession

L'avocat rappelle que plusieurs études de consommateurs ont montré que les consommateurs ou les patients étaient influencés par ces avis sur Google. L'avocat du géant américain, Sébastien Proust, plaide de son côté la liberté d'expression, "des avis qui ne sont pas diffamants" et refuse leur suppression. Mais l'ordre des médecins de Moselle, via son avocat Me Stanislas Louvel, soutient la démarche du docteur messin car "ces avis polluent l'ensemble de la profession". Des restaurateurs, des avocats s'en plaignent eux aussi. Face au juge, l'avocat du médecin a même expliqué avoir trouvé sur Google un avis négatif sur un juge d'instruction du tribunal de Metz....

Délibéré le 16 juillet

Dans cette affaire, le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 16 juillet prochain. D'autres procédures sont en cours ou ont été jugées au tribunal de grande instance de Paris, avec notamment un jugement en faveur de Google, et un autre en sa défaveur.