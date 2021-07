Metz : un militaire du troisième régiment de hussards décède au Liban

Le 3eme régiment de hussards de Metz est en deuil. Un de ses sous-officiers, l'adjudant-chef Ludovic Logez âgé de 55 ans, est mort ce samedi 17 juillet au Liban. Il est décédé d'une crise cardiaque lors d'"une séance d'instruction sur le terrain", précise le ministère des armées. Ce soldat avait effectué une large partie de sa carrière à Metz et en Allemagne.

Il se trouvait depuis début juin au Liban afin de participer à la force intérimaire des nations unies où se trouve actuellement près de 700 militaires français et une compagnie finlandaise.

Dans un communiqué, l'Etat major des armées précise que "le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, s'incline devant sa mémoire et adresse ses plus vives condoléances à sa famille et à ses proches".