Metz : un trafic de voitures volées en Italie avec la mafia démantelé

Dans une opération conjointe de la police et de la gendarmerie, un trafic de voitures volées en Italie par des organisations mafieuses a été démantelé à Metz. La tête du réseau, un père et son fils, ont été interpellés mercredi ainsi que 8 autres personnes et 270.000 euros d'avoirs criminels saisis.

Un trafic de véhicules volés en Italie démantelé à Metz dans une opération conjointe de la police et de la gendarmerie. 10 personnes ont été interpellées ce mercredi, et 4 ont été mises en examen et écrouées. Les enquêteurs de la section de recherche des gendarmes de Metz, de la brigade anti-criminalité du commissariat de police de Metz et le groupe interministériel de recherche (GIR) ont également mis la main sur 270.000 euros d’avoirs criminels : de l’argent liquide, des comptes bancaires et cinq voitures, des voitures de luxe. Mais pour le reste du trafic, il s'agissait de véhicules moyen de gamme.

Conférence de presse du représentant du GIR, Philippe Bujon, du commissaire Kotnik, chef de la sûreté départementale et le lieutenant-colonel Denis Hebinger, chef de la section de recherche des gendarmes de Metz (de gauche à droite) © Radio France - Cécile Soulé

Les têtes de réseaux en lien avec la mafia italienne

Le duo qui pilotait ce trafic de voitures volées était composé d'un père et d'un fils, des Messins qui étaient en contact avec un Français d'origine italienne. C'est lui qui commandait à des organisations mafieuses des véhicules dans la région de Naples. Ces voitures étaient volées essentiellement dans des parcs de leasing, cette formule de location avec option d'achat. Elles étaient ensuite entièrement maquillées, des faux papier jusqu'à un nouveau numéro de série, puis revendues la moitié de leur prix par des garagistes ou des intermédiaires douteux dans tout le grand Est.

32 véhicules volés identifiés et revendus dans le Grand Est

32 véhicules ont été identifiés mais selon les enquêteurs beaucoup plus ont du être écoulés dans ce trafic qui durait depuis octobre 2019. Il se peut d'ailleurs que d'autres régions françaises soient touchées par ce genre de combine dont la particularité réside dans le fait que les véhicules sont commandés avec des options précises, presque comme chez un concessionnaire...