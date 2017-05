Metz : une femme agressée au cutter par son ex-compagnon

Une femme de 37 ans a été violemment agressée au cutter ce mercredi après-midi à Metz. Son ex-compagnon serait l'auteur des faits, il est actuellement en garde à vue.

Ce mercredi vers 16 heures la police de Metz est appelé rue Pierre et Marie Curie pour une agression au cutter. Sur place, il découvre une femme de 37 ans ensanglantée avec des plaies au visage et au cou. Quelques minutes après un homme est interpellé. Il s'agit de son ex compagnon, un homme de 46 ans.

Il est entendu par les enquêteurs depuis la fin de l'après-midi. On ne connait pas encore les motivations précises de l'agresseur. il pourrait être déféré dans la journée devant le parquet de Metz et devrait être mis en examen pour tentative d'homicide.