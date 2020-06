Metz : vive émotion au tribunal de grande instance après la blessure du procureur de la République

Les magistrats du tribunal de Metz peinent toujours à comprendre ce dimanche comment l'on peut s'en prendre à un procureur de la République. Ce samedi, lors de la manifestation contre les violences policières, Christian Mercuri a en effet été victime d'un jet de caillou au visage. Ce dernier s'en sort avec une plaie au niveau du nez, mais l'acte est symbolique et n'est pas prêt d'être oublié au tribunal.

Les faits auraient pu être plus graves

Si la victime s'en sort bien et pourra reprendre le travail sans encombre, "les faits auraient pu être plus graves", regrette Xavier Tarabeux, procureur général. "Je déplore qu'une manifestation, au demeurant non autorisée mais qui se voulait pacifiste, ait conduit à ce qu'il soit blessé", explique-t-il.

Pas d'interpellation pour le moment

Au cours du cortège, une quinzaine de personnes a été interpellée, dont certaines déjà connues des services de police. Mais aucune d'entre-elles n'est soupçonnée d'être à l'origine de l'agression dont Christian Mercuri a été la cible. La sûreté départementale de Metz, en charge de l'enquête est en train de visionner les vidéos de surveillance du tribunal.

Au total, 10 à 15 individus ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du bâtiment "via la porte d'accès piétons", confie Xavier Tarabeux. Mais l'intrusion est restée limitée au porche d'entrée du tribunal et n'a duré que quelques secondes. Pile à l'instant ou Christian Mercuri venait constater les dégâts. Depuis, l'inventaire des dégâts se poursuit au tribunal. Une partie de la grande porte a été partiellement brûlée, et des vitres de la conciergerie brisées.