Metz : vivez la nuit de tensions dans la ville au cœur du centre de vidéosurveillance

Sur les écrans, des poubelles en flammes et des grappes de jeunes encagoulés qui sont suivis à la loupe, à grand renfort de zoom et d'angles multiples. Ces écrans accrochés aux murs dans les locaux de la police municipale diffusent en continu les images d'une vingtaine de caméras, qui rapportent la photographie de la nuit de tension qui sévit à Metz.

Ici ou là, des feux sont allumés, mais les images les plus choquantes pour toutes les personnes présentes, ce sont celles de la médiathèque de Borny, en proie aux flammes. L'édifice a été totalement détruit dans la nuit de vendredi à samedi.

Alors que les feux se déclarent de toutes parts, on comprend rapidement que les pompiers ne peuvent pas être sur tous les fronts. Le maire de la ville François Grosdidier a les yeux rivé sur les écrans, il constate impuissant : "L'Etat, qui par ailleurs demande à la police municipale d'être sur le retrait, ne dispose pas des forces pour tenir le terrain. On assiste, un peu impuissant, à une prise de contrôle du terrain par des bandes plus ou moins organisées, souvent de très jeunes. Ils sont plusieurs centaines là sur la métropole, entre Metz et Woippy".

En lien avec la police nationale et les pompiers, les policiers municipaux servent de relais et alertent en temps réel sur la situation que les caméras pointe de leurs viseurs.