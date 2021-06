Un match de football non autorisé a donné lieu à des débordements ce samedi soir à Meudon (Hauts-de-Seine).

Meudon : des débordements lors d'un match d'un tournoi de football non déclaré

Il y a eu des débordements suite à un match de foot non déclaré sur le stade municipal de Meudon samedi soir. D'après le maire, ce sont plusieurs centaines de personnes qui sont venues sans autorisation sur le stade pour participer à un tournoi départemental non autorisé entre Clamart et Meudon. Le lieu de ces matches est diffusés quelques heures auparavant sur les réseaux sociaux.

Le maire explique qu'il était au courant, ce qui a permis de mettre en place un dispositif, notamment avec des médiateurs et la police nationale. Mais il se sont retrouvés débordés par des centaines de personnes qui sont venues sur le stade municipal. Le maire Denis Larghero explique qu'il "y a eu des _tirs de feux d'artifices_, et des courses poursuites dans le quartier de Meudon-la-Forêt". Il y a eu des nuisances sonores entre 19h et 22h30.

Un mineur de moins de 15 ans interpellé

D'après le maire ces débordements s'expliquent par la "situation de fragilité psychologique chez nos concitoyens" due au confinement. "Il faut mettre des dispositifs policiers suffisamment dimensionnés pour éviter ça", ajoute-t-il.

Un mineur de moins de15 ans a été interpellé et placé en garde à vue pour outrage et rébellion. Il a fait l'objet d'une alternative aux poursuites (convocation devant le délégué du procureur).