On meurt plus sur les routes de l'Yonne qu'ailleurs en France. C'est ce que révèle la sécurité routière qui a établi le taux de gravité des accidents sur un an.

Auxerre, France

On décède une fois et demie plus sur les routes du département que sur le reste du territoire. Le taux de gravité est de 85 dans l'Yonne contre 52 en France métropolitaine.

On décède une fois et demie plus

Le taux de gravité se calcule en établissant le nombre de personnes tuées pour un million d'habitants, ramené au nombre d'habitants dans le département.

Depuis le début de l'année on déplore dix neuf tués sur les routes de l'Yonne. La première cause en est le non respect du code de la route dans l'Yonne, suivi de l'alcool, la drogue et la vitesse.

Le non respect des règles de circulation , 1ère cause d'accident

En juillet dernier, cinq personnes ont perdu la vie, autant qu'en juillet 2017 et on a compté près de deux fois plus d'accidents ( 41 contre 22 en 2017). Le nombre de blessés est aussi en hausse ( +96,6% , 57 blessés contre 29 en 2017

Fort de ce constat , le préfet demande un renforcement des contrôles sur les routes du département.