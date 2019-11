Meurthe-et-Moselle : "Allô" trois vols de câbles de téléphone en deux semaines, c'est trop

A Villey-Saint-Etienne, commune de Meurthe-et-Moselle, les vols de câbles de téléphone successifs ne sont pas sans conséquences, explique le maire de la commune de plus de 1000 habitants. Une réunion technique est prévue dans quelques jours.

Lorraine, France

Les habitants de Villey-Saint-Etienne près de Toul en Meurthe-et-Moselle ont de quoi être agacés ces derniers jours. Plus de tonalité ! Plus de téléphone fixe , trois fois en deux semaines ! La cause, des vols de câbles. Près de 3 km de câbles dérobés en tout. Les gendarmes sont mobilisés.

Le maire de la commune Jean-Pierre Couteau explique que les conséquences sont importantes à chaque fois, notamment pour les personnes sans téléphones portables, pour les commerçants également. Sachant que le câble n'a pas pu être remplacé facilement, en raison d'un manque de stock à proximité , explique l'élu lorrain.

Une réunion doit se tenir ce lundi, notamment avec des techniciens d'Orange pour voir comment mieux sécuriser les câbles téléphoniques.