Meurthe-et-Moselle : de retour du Luxembourg, deux femmes arrêtées avec plus de 60 cartouches de cigarettes

Sur l'autoroute A31 en Meurthe-et-Moselle, les gendarmes ont arrêté ce lundi une voiture avec deux jeunes Bourguignonnes à son bord. Elles transportaient plus de 60 cartouches de cigarettes et 5,7 kg de tabac à rouler. La conductrice, qui roulait sans permis, a mis sa passagère hors de cause.