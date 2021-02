Meurthe-et-Moselle : "Encore des comportements inacceptables sur nos routes", constatent les gendarmes

Une longue liste de "mauvais comportements" sur les routes est publiée par les gendarmes de Meurthe-et-Moselle ce mardi 9 février. Conduites sous l'empire d'un état alcoolique, sous stupéfiants, excès de vitesse ...qui aboutissent à des gardes à vue et à des condamnations.

"ET TOUJOURS LES Week- ends QUI SE RESSEMBLENT ....par certains (mauvais) comportements sur nos routes !" regrettent sur les réseaux sociaux les gendarmes de Meurthe-et-Moselle.

En quatre jours, de vendredi à ce lundi matin 8 février, les militaires ont relevé "pas moins de quatorze conduites sous l'emprise de stupéfiants, cinq excès de vitesse supérieurs à 40 km/h et deux conduites sous l'empire d'un état alcoolique."

Les gendarmes donnent quelques exemples :

Dans le Pays Haut, un conducteur âgé 24 ans a été interpellé pour un excès de vitesse, 106 km/h enregistré, sur une départementale limitée à 80 km/h, la D13 à Doncourt-Lès-Conflans. Il conduisait en plus sous l'emprise de produits stupéfiants et ... en récidive. Son véhicule a été mis en fourrière administrative. Il a été condamné à Briey à quatre mois de surveillance électronique, annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser avant trois mois et 300 euros d'amende.

Sur l'A4, un conducteur âgé de 41 ans, un habitant de l'Aisne, a été contrôlé dans le sens PARIS/METZ, à la vitesse de 211 Km/H au lieu des 130km/h autorisés. Il conduisait sous l'emprise de produits stupéfiants. Il a été placé en garde à vue. Le véhicule a été mis en fourrière.

Autre exemple donné par les gendarmes, un conducteur allemand, a été contrôlé sur l'A31 dans le sens Dijon-Nancy, près de Colombey-les-Belles à la vitesse de 190Km/H au lieu de 130. Il a payé 750€ de consignation, son véhicule a été mis en fourrière.