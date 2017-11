Meurthe-et-Moselle : forces de l'ordre et secours mobilisés sur un exercice attentat à Vandoeuvre et Neuves-Maisons

Plus de 400 personnes ont participé ce dimanche à une exercice attentat à Vandoeuvre et Neuves-Maisons. Objectif : tester de nouvelles procédures issues des attentats de 2015 et fluidifier les relations entre forces de l'ordre et secours.

L'attaque du centre culturel Jean L'Hôte de Neuves-Maisons une heure à peine après un attentat à la voiture-bélier à la faculté de sciences de Vandoeuvre-lès-Nancy : c'était le scénario proposé aux forces de l'ordre et de secours de Meurthe-et-Moselle ce dimanche 19 novembre. Un scénario proche de celui des attentats du 13 novembre 2015 quand un commando terroriste avait semé le chaos aux abords du Stade de France, sur des terrasses de restaurants parisiens et à l'intérieur de la salle de spectacle du Bataclan.

Près de 440 personnes étaient mobilisées sur cet exercice, dont des gendarmes du PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) de Jarville et des policiers du Raid basé à Champigneulles. Une mise en scène très réaliste avec sons d'armes automatiques et de nombreuses (fausses) victimes. L'occasion de travailler ensemble pour policiers, gendarmes mais aussi services de secours.

