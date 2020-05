Meurthe et Moselle : Il s'introduit dans un commissariat pour tester la sécurité des locaux de police

C'est une voisine habitant un immeuble surplombant le commissariat qui donne l'alerte en appelant le 17. Il est alors sept heure du matin. Elle explique que depuis sa fenêtre, elle voit un homme se cacher dans le parking du commissariat.

Branle bas de combat au commissariat, le fonctionnaire à l'accueil appelle les patrouilles se trouvant dans le secteur. L'une d'elle arrive rapidement et se lance à la recherche de l'intrus et le trouve caché derrière les fourgons de police garés sur le parking. Les deux policiers le tiennent en joue. L'homme cagoulé et caché derrière des lunettes de soleil se laisse interpeller en s'allongeant au sol. Il n'a rien sur lui.

Si j'avais eu une kalach, j'aurais pu tuer plusieurs policiers !

Que cherchait il ? Quelles étaient ses intentions ? Lors de sa garde à vue, il explique qu'il voulait vérifier le niveau de sécurité du commissariat : "si j'avais eu une kalach et une trentaine de munitions, j'aurais pu tuer plusieurs policiers" dit il aux enquêteurs qui l'interrogeaient.

Après vérification de ses antécédents, le suspect aurait déjà fait l'objet d'une fiche S mais il a disparu des radars.

Suite à cette affaire, le syndicat Unité SGP Police demande un audit sécurité de tous les commissariats du département.