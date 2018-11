La stèle en hommage aux soldats africains et aux migrants profanée à Leyr en Meurthe-et-Moselle

Leyr, France

Il n'aura fallu que dix jours pour que la stèle fraîchement installée à Leyr au nord de l'agglomération de Nancy soit profanée. Les associations ont constaté qu'une partie a été bombée à la peinture noire dans la nuit de lundi à mardi.

Inaugurée lors des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, la stèle rend hommage aux 30 000 soldats africains morts pour la France en 14-18, et à leurs descendants migrants morts en mer Méditerranée.

L'inscription à la mémoire des migrants bombée

C'est cette dernière partie qui a été dégradée : l'inscription à la mémoire des migrants "2018 - Aux milliers de migrants africains morts en mer", et le bateau en bronze symbolisant entre autres l'Aquarius.

"On est tristes et en colère, témoigne Noël Barroyer à l'initiative de l'inauguration. On se dit que dans nos vallées ont a tous des liens avec l'immigration, des gens se sont mélangés. Et ce rejet des jeunes est clairement exprimé par cet acte anonyme et lâche."

Le 10 novembre dernier, la stèle avait été dévoilée en présence du maire de Leyr, des associations et de jeunes migrants.