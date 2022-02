Meurthe-et-Moselle : les gendarmes évitent un suicide sur le viaduc de Baccarat

Une tentative de suicide a été interrompue lundi sur le viaduc de Criviller sur la RN59 à Baccarat, en Meurthe-et-Moselle. Les pompiers et gendarmes ont réussi à dissuader une femme de se jeter dans le vide.

Important dispositif de sécurité mis en place lundi sur le viaduc de Criviller à Baccarat, en Meurthe-et-Moselle, sur la route nationale 59 pour empêcher le suicide d'une femme qui menaçait de se jeter dans le vide.

Les pompiers et les gendarmes de Meurthe-et-Moselle ont d'abord sécurisé les lieux. C'est un militaire du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Lunéville qui est entré en contact avec cette femme et qui a réussi à la dissuader de passer à l'acte pour ensuite la mettre en sécurité.