Meurthe-et-Moselle : les nouvelles voitures radars flashent de 700 à 800 fois par semaine

Quatre voitures radars privées sillonnent les routes de Meurthe-et-Moselle "les plus fréquentées et les plus accidentogènes", en expérimentation l'été dernier, elles verbalisent les excès de vitesse depuis le début du mois de septembre.

Elles ne sont que quatre pour l'instant mais le dispositif va monter en puissance jusqu'à huit véhicules d'ici la fin de l'année, prévient le préfet de Meurthe-et-Moselle Arnaud Cochet. Des véhicules impossibles à repérer, sans affichage particulier, pas d'uniforme pour le chauffeur. Vous les croisez sans vous en rendre compte.

Confiées à une société privée, elles roulent 24h sur 24h sur des départementales et nationales "les plus accidentogènes du département et les plus fréquentées".

En expérimentation cet été, ces voitures radars verbalisent les excès de vitesse depuis le début du mois de septembre, et en moyenne, selon la préfecture, elles flashent 700 à 800 fois par semaine.

"Le but n'est pas de piéger les automobilistes" explique Arnaud Cochet, le préfet du département, elles "viennent compenser les radars fixes endommagés" ces dernières années sur le bord de routes.