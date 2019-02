Meurthe-et-Moselle : moins de ménages surendettés mais plus de chômeurs concernés

Meurthe-et-Moselle, France

Il y a de moins en moins de ménages surendettés en Meurthe-et-Moselle. La commission de surendettement de la Banque de France a fait le bilan ce jeudi à Nancy. 2 069 dossiers de surendettement ont été déposés l'année dernière soit une baisse de 17 % par rapport à 2017.

Malgré tout, la Meurthe-et-Moselle garde le bonnet d'âne dans le Grand-Est : le nombre de cas de surendettement reste au-dessus de la moyenne nationale. 341 cas pour 100 000 habitants contre 305 cas pour 100 000 habitants partout en France.

Une communication plus efficace

Presque 240 travailleurs sociaux ont été formés l'année dernière dans le département pour sensibiliser au surendettement. Des jeux à destination des plus jeunes et des entrepreneurs ont été crées par la Banque de France pour une "éducation financière" et apprendre à gérer son budget.

La Banque de France a signé une convention avec le rectorat de l'académie de Nancy-Metz, et des agents interviennent dans les collèges et les lycées. _"La mayonnaise est prise et on nous sollicite beaucoup"_selon Daniel Dupont, le directeur départemental de la Banque de France.

Une plateforme en ligne pour pouvoir déposer un dossier de surendettement sur internet devrait également voir le jour avant la fin de l'année 2019. Pour l'instant il faut toujours télécharger la version papier.

Les chômeurs et les femmes plus concernés

Concernant la typologie des personnes surendettées, un tiers des dossiers concernent des personnes au chômage en Meurthe-et-Moselle, contre 25 % au niveau national.

Les femmes représentent 54 % personnes concernées. "On est dans une sorte de début de précarité voire pauvreté, ajoute Daniel Dupont. On essaye de leur trouver une solution le plus rapidement possible."

Les chômeurs et les femmes très touchés par le surendettement en Meurthe-et-Moselle - Daniel Dupont de la Banque de France

Les services de la Banque de France peuvent décider d'étaler les paiements, voire effacer les dettes.