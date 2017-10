Meurthe-et-Moselle : quatre personnes interpellées pour des vols estimés à plus de 250 000 euros

Après cinq mois d'enquête les gendarmes interpellent quatre personnes à Lunéville en Meurthe-et-Moselle, soupçonnées d'une cinquantaines de vols et de cambriolages commis en France, pour un préjudice estimé supérieur à 250 000 euros.

Un camion chargé de métaux disparait à Atton en Meurthe-et-Moselle en mai dernier, il est retrouvé aux Pays-Bas. Des faits qui mettent en évidence pour les gendarmes un phénomène de vols en série dans toute la région Grand Est et la Suisse. Une dizaine d'enquêteurs rejoignent alors un groupe baptisé "Métaux 54", enquêteurs qui viennent du groupement de gendarmerie départementale de Meurthe-et-Moselle, de la section de recherches de Nancy, du détachement nancéien de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante.

Préjudice estimé plus de 250 000 euros

Une première phase de surveillance permet d'identifier un groupe de personnes, originaire d'Europe de l'Est, vivant à Lunéville en Meurthe-et-Moselle. Une seconde phase d'observation va permettre de découvrir les modes d'actions. Selon la gendarmerie, les malfaiteurs présumés volent des métaux puis à partir du mois d'août dernier cambriolent des résidences principales et des commerces en Meurthe-et-Moselle, dans le Grand Est, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Le 24 octobre, les gendarmes interpellent le groupe à Lunéville de retour d'un "dernier raid" dans le Nord de la France, précisent les enquêteurs. Les quatre personnes sont en détention provisoire, mises en examen pour une cinquantaine de vols et de cambriolages commis en France pour un préjudice estimé supérieur à 250 000 euros.