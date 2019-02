Meurthe-et-Moselle : un corps retrouvé dans un étang, les gendarmes lancent un appel à témoins

Gripport, France

C'est un témoin qui lance l'alerte ce samedi peu avant midi. Le corps d'un homme a été retrouvé dans un étang entre Gripport et Bainville-aux-Miroirs, à la limite avec les Vosges. La victime flottait et serait âgée d'une cinquantaine d'années selon les pompiers.

Les plongeurs de la caserne de Gentilly ont été dépêchés pour sortir le corps de l'eau. Les gendarmes de Blainville-sur-l'eau, et la cellule d'investigation criminelle de Nancy sont intervenus sur place.

Un appel à témoins lancé

Une enquête a été ouverte pour identifier le corps et les causes de la mort. Les gendarmes lancent un appel à témoins : toute personne ayant connaissance de la disparition d'un homme de type caucasien et âgé entre 45 et 50 ans peut contacter le 17.