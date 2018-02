Trois hommes ont été placés en garde à vue dans l'agglomération de Nancy : ils revendaient des voitures-épaves via Internet avec de faux papiers. Une seule victime a pour l'instant porté plainte mais d'autres pourraient suivre.

Essey-lès-Nancy, France

L'annonce sur le site Internet "leboncoin" était alléchante : un véhicule Peugeot 207 proposé pour un montant de 1 000 euros par un garage officiel avec garantie à Essey-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle). L'acheteuse, pensant faire une affaire, paye en espèces et repart à bord de son nouveau véhicule.

Sauf que quelques mois plus tard, la voiture tombe en panne. La nouvelle propriétaire la conduit chez un autre garagiste qui lui annonce que le véhicule est en fait une épave et qu'il est dangereux de rouler avec. La femme dépose alors plainte et une enquête est ouverte sur instruction du parquet.

Trois personnes en garde à vue

Les policiers découvrent alors une véritable escroquerie en bande organisée. Lors de la perquisition du garage, aucun document n'était en règle : le gérant et son employé faisaient en fait établir de faux papiers pour les véhicules.

L'enquête, toujours en cours, pourrait permettre de remonter jusqu'à une société privée qui établissait les cartes grises. Le dossier compte plusieurs victimes mais, pour l'heure, une seule a déposé plainte. Le gérant, son employé et le faussaire ont été placés en garde à vue.