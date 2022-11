Meurtre à Abbeville : plus de 400 personnes à la marche blanche pour Steven Dairaine

Plus de 400 personnes ont marché de la mairie d'Abbeville vers le stade de Rouvroy en hommage à Steven Dairaine.

Plus de 400 personnes ont répondu à l'appel pour rendre hommage à Steven Dairaine. Le cortège s'est élancé à 14h30 de la mairie d'Abbeville. Dans les rangs, une centaine de t-shirt blancs, une trentaine de maillots de football noirs et blancs et beaucoup de photos de la victime.

Les participants ont marché environ trois kilomètres jusqu'au stade de Rouvroy, celui de l'US Abbeville où jouait Steven Dairaine depuis deux saisons. Le secrétaire général du club, Guillaume Dufrenne, évoque un joueur et un ami exemplaire, "il a toujours été là pour nous, calme et jovial donc c'est normal qu'on soit pour lui, indique-t-il. Tout le monde est touché au club, c'est un grand vide."

Pas de prise de parole ni de minute de silence

Après trois quarts d'heure de marche dans le silence, devant le stade de Rouvroy, ses proches ont souhaité s'exprimer, "il est de tradition dans de telles circonstances d'observer une minute de silence, mais vous connaissez Steven. Il n'était pas un homme du silence. Alors j'aimerais que tous ensemble on déroge à cette règle, faites résonnez vos voix, faites du bruit." Les participants ont alors applaudi et acclamé Steven pendant une minute.

Ce sont des choses qu'on ne voit qu'à la télé

"Il est avec nous, pour moi c'est encore trop proche pour dire qu'il est parti, s'émeut le cousin de la victime, Brian Dairaine. C'était mercredi, j'y croyais pas. C'est choquant, on est à Abbeville pas à Chicago. Ce sont des choses qu'on ne voit qu'à la télé."

Ce dimanche, à 14h30, son équipe de football observera une minute de silence en hommage à Steven.