Meurtre à Amiens Nord : Brigitte Fouré veut des renforts de police "pour faire du nettoyage"

"Je m'inquiète d'une répétition d'actes meurtriers sur l'espace public". Interrogée par France Bleu Picardie ce mercredi, la maire d'Amiens, Brigitte Fouré, réagit après un nouveau meurtre à Amiens Nord. Lundi soir, près du parc du Colvert, un homme de 21 ans a été tué par balle. Son corps a été découvert mardi matin. Selon les informations de France Bleu Picardie, il aurait été pris pour cible par trois hommes qui circulaient en voiture. L'un d'entre eux est sorti et a tiré sur la victime.

"C'est relativement nouveau à Amiens et c'est donc de nature à inquiéter l'écrasante majorité des amiénois qui aspirent à la tranquillité", dit Brigitte Fouré, qui comprend "qu'un certain nombre d'habitants se posent des questions". La maire d'Amiens, comme elle l'avait fait en juin dernier sur France Bleu Picardie , renouvelle sa demande de renfort policier. Mais pas seulement à long terme : "On a aussi besoin de renforts ponctuels, pas simplement sur un soir ou deux, mais sur trois semaines, pour faire une opération d'envergure sur l'ensemble de la ville et passer dans les caves pour mettre de l'ordre", réclame Brigitte Fouré, qui veut "une opération de nettoyage"

Brigitte Fouré s'inquiète également d'une montée de la violence verbale, notamment sur les réseaux sociaux, en citant notamment les menaces de mort reçues au mois de juillet par Guy de la Motte Saint-Pierre, un retraité amiénois figure de la lutte pour les droits des migrants et pour lequel Brigitte Fouré a interpellé le garde des Sceaux , Eric Dupond-Moretti.