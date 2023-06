Meurtre à Amiens Nord : la présence des CRS "extrêmement importante", pour la mairie

La CRS 25 s'apprête à passer ce mardi soir une deuxième nuit, à Amiens Nord. Les policiers, spécialisés dans le maintien de l'ordre, sont arrivés ce lundi, en début de soirée, après le meurtre d'un homme ce weekend, en pleine rue, boulevard de Beauvillé. "Je salue cet appel qu'avait lancé Madame le Maire, et me réjouis qu'il ait été entendu très rapidement", réagit Hubert de Jenlis, 1er adjoint au maire en charge de la tranquillité publique.

"Je pense que lorsqu'on a un fait divers tel que celui qu'on a vécu, la présence des forces de l'ordre mobiles est extrêmement importante, car je considère qu'elles ont une action complémentaire à celle des forces qui sont sur le terrain en permanence. Elles ont un pouvoir d'action élargi et ce sont vraiment des opérations "coup de poing" qui peuvent être mises en place. Cela vient renforcer les équipes sur place et cela a aussi un effet très particulier", poursuit l'élu.

"Il faut plus de policiers en tenue sur le terrain"

Pour autant, la mairie souhaite un renfort pérenne de forces de l'ordre dans la ville. "Certes, on a eu des forces mobiles, tant mieux, mais l'appel de Madame le Maire du renfort permanent. Monsieur le préfet annonçait au mois de mai l'arrivée de seize policiers nationaux à Amiens, c'est une bonne nouvelle. Je rappelle que la sécurité publique, c'est l'affaire de l'Etat, ce n'est pas une affaire de la ville d'Amiens, même si on est extrêmement mobilisés sur le sujet. Pour renforcer la présence sur le terrain, pour lutter contre la délinquance, il faut plus de policiers en tenue sur le terrain", ajoute le 1er adjoint au maire.

La mairie d'ailleurs ne devrait pas changer de position sur l'armement de la police municipale. Les syndicats, à commencer par le SDPM, le Syndicat de Défense des Policiers Municipaux, appellent depuis plusieurs années à être équipés d'armes létales. La maire d'Amiens s'y oppose, soulignant que les équipes de soirée sont déjà équipées de pistolets à impulsion électrique.

Gardes à vue possibles jusqu'à mercredi soir

Selon nos informations, la piste d'un règlement de compte, est envisagée. C'est d'ailleurs ce qu'évoquaient plusieurs sources sur le terrain ce samedi. Depuis le meurtre, le parquet d'Amiens refuse toujours de communiquer. Les quatre suspects, interpellés samedi soir, peuvent rester en garde à vue jusqu'à ce mercredi soir : une durée maximale de 96 heures, car ils sont entendus pour un crime commis en bande organisée.