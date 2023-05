Meurtre à Belfort : le suspect écroué et mis en examen pour assassinat

Un homme de 34 ans a été mis en examen dimanche 28 mai au soir pour assassinat. Il a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi dans le quartier des Résidences à Belfort, après qu'un homme de 42 ans a été poignardé à mort.

ⓘ Publicité

Le mis en cause et sa victime sont tous les deux des ex-conjoints d'une jeune femme, qui vit seule avec ses trois jeunes enfants, et sont respectivement pères de deux d'entre eux. Les faits se sont produits devant le domicile de celle-ci vers minuit.

Le suspect a indiqué où retrouver l'arme du crime

Selon les premiers éléments communiqués par le Parquet, le mis en cause a indiqué aux enquêteurs où retrouver le couteau qui lui a servi à poignarder la victime, âgée de 42 ans, q ui a succombé à ses blessures.

Lors de l'agression mortelle, la jeune femme a également été ciblée et perdu l'usage d'un de ses doigts. À ce titre, le suspect a également été mis en examen pour violences volontaires ayant entrainé une mutilation permanente ou temporaire, en présence d'un mineur et en tant qu'ex-conjoint.

Le Parquet de Belfort, qui a ordonné le placement en détention provisoire du suspect, a salué le travail exceptionnel des forces de l'ordre et la prise en charge exemplaire des victimes et des jeunes témoins à l'hôpital de Trévenans.