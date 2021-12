Meurtre à Besançon : "À mille lieues d'imaginer que ça finirait comme ça", le voisinage du couple sous le choc

Deux jours après la mort d'une femme à Besançon, vraisemblablement tuée par son mari, le voisinage qui côtoyait le couple au quotidien est toujours profondément marqué par l'horreur et stupéfait par la violence des faits.

Rue de Dole à Besançon, l'affaire est sur toutes les lèvres. Les riverains qui connaissent le couple n'arrivent toujours pas à réaliser la violences des faits qui se sont déroulés ce mercredi. Un homme de 61 ans est suspecté d'avoir tué sa femme de 56 ans, la blessant à neuf reprises avec une arme blanche. À l'arrivée des secours, il a retourné l'arme contre lui. Depuis, il est entre la vie et la mort au CHU de Besançon.

Épouvantée ou choquée, une partie du voisinage du 46 de la rue de Dole a assisté à l'agonie de la victime au moment où les pompiers essayaient encore de la sauver. "Ils lui demandaient si elle était encore vivante. Ils lui disaient : 'Madame, gardez les yeux ouverts'. Ils ont sorti des masses. Ils ont fracassé la porte. Et puis après, ils ont essayé de la sauver", se rappelle un voisin. En vain.

Un couple "sans histoire"

"Je connaissais très bien Philippe, le mari. Quand mon époux était là, il montait boire un coup. Je ne sais pas du tout ce qui a pu se passer. Vraiment pas", admet Anne, 93 ans, qui vit dans le quartier depuis les années 60. C'est l'incompréhension également pour le boulanger du quartier. "La dame venait tous les jours au magasin. C'était une gentille personne, douce et discrète. C'était elle qui venait. Pas lui. Lui était plus jovial. Par contre, on en était à mille lieues de penser que ça allait finir comme ça", affirme le commerçant encore abasourdi.

Pourtant, il y a deux semaines, un riverain dit avoir assisté dans la rue à une violente dispute entre les deux conjoints. "Ça a duré quinze, vingt secondes où visiblement, il lui gueulait dessus. A priori, il s'est un peu calmé", raconte-t-il. Ce jour-là, la violente colère du mari n'avait duré que quelques secondes.

Par ailleurs, la plupart des résidents évoquent un couple "sans histoire" et estiment qu'il faudra longtemps avant que ce drame quitte leur esprit. "Le quartier est complètement anéanti parce que c'est une rue qui est très tranquille. C'est triste pour tout le monde", confie l'une d'entre eux.

Sur la porte d'entrée de l'appartement du couple, il reste une couronne en papier multicolores et, juste à côté, des traces de sang.