Meurtre à Besançon : le suspect tient des propos confus sur les raisons du crime

La garde à vue du suspect est prolongée, ce mercredi, après le meurtre d'un homme âgé de 30 ans rue de la Mouillière à Besançon, mardi matin. La victime a été tuée à son domicile de plusieurs coups portés par un objet contondant, peut-être une paire de ciseaux. Le suspect, arrêté le jour même dans un hôtel proche du lieu du crime, tient des propos très confus. Cet homme de 31 ans, né à Besançon et habitant dans le secteur de Valdahon, possède un casier judiciaire fourni. Il a notamment purgé une peine de cinq ans de prison entre 2015 et 2020.

Il parle d'une envie de tuer venue du coeur" - Etienne Manteaux, procureur de la République

Selon le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux, qui a fait le point sur l'enquête ce mercredi, ce suspect reconnaît être l'auteur des coups mais "donne des versions différentes" sur son mobile. "Il a expliqué avoir tué une personne avec laquelle il avait des conflits importants", un ancien codétenu. Mais quand les enquêteurs lui font remarquer que la victime n'a jamais été emprisonnée, "il explique que cette envie de tuer lui était venue du cœur et que cette personne était une mauvaise personne". Depuis, il refuse de s'exprimer et veut être défendu par Me Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, qui était auparavant avocat.

Il confie à une commerçante : "Je peux tuer encore"

Le déroulé de sa journée est également troublant, voire glaçant. Plusieurs voisins racontent que cet homme a tambouriné plusieurs fois à la porte de la résidence, entre 7h30 et 11h du matin, et a tenu des propos incohérents, confus. C'est dans cette résidence qu'il aurait tué un habitant vers 11h30 avant de s'enfuir à pied. Le suspect rentre tout de suite à l'hôtel pour se changer, sans rien dire à sa compagne. Il va se faire couper les cheveux, achète des habits dans un grand magasin et discute longuement avec une commerçante du centre-ville, où il avoue le meurtre et décrit précisément son crime. Il ajoute : "Je peux tuer encore".

Une paire de ciseaux avec des traces de sang

Il se rend ensuite au parc Micaud et s'assoit sur un banc à côté de deux jeunes, à qui il confie là aussi avoir tué un homme. Il rentre à l'hôtel, où il est arrêté par les agents de la police judiciaire, à 16h50. Dans son sac, les enquêteurs trouvent un pantalon maculé de sang, et dans sa chambre ils découvrent un haut à capuche et une paire de ciseaux, qui portent aussi des traces de sang. Il y a aussi la carte de visite de la victime : une carte qui se trouvait sur la porte de l'appartement, et qui a été retirée dans la matinée, selon des témoins.

Sa compagne, âgée de 19 ans et avec qui il est en couple depuis six mois, est également en garde-à-vue. "Elle dit tout ignorer du crime" d'après le procureur de la République Etienne Manteaux. Sa garde-à-vue a été prolongée pour mieux comprendre l'environnement du suspect.

La victime était un brillant ingénieur en horlogerie

La victime était originaire de Loire-Atlantique et travaillait dans l'horlogerie. "Un brillant ingénieur" diplômé d'une école très réputée, selon Etienne Manteaux. Cet homme a travaillé six ans en Suisse et vivait dans cet appartement à Besançon depuis quelques mois. Il voulait monter sa propre entreprise. Cet homme de 30 ans, sans histoire, a reçu de multiples coups aux jambes, aux bras, à la tête et au thorax. Les secours n'ont pas pu le réanimer. Une autopsie de son corps a été réalisée ce mercredi.