Billère : un piéton tué, délibérément renversé par une voiture dans la nuit de samedi à dimanche

Un homme a été tué à Billère ce weekend dans la nuit de samedi à dimanche. Il a été écrasé volontairement par une voiture sur l'avenue du Tonkin. Trois personnes sont en garde à vue et sont en passe d’être déférées devant la justice ce lundi soir : la conductrice, âgée de 22 ans et un couple soupçonné d’être complice de ce meurtre.

Une soirée et une dispute

L'homme a été retrouvé gisant sur la route au niveau du petit rond point avenue du Tonkin à Billère. La victime et les mis en cause ont passé la soirée ensemble, chez l'un d'eux. Une dispute a éclaté, pour un motif dérisoire. Et il y a eu cette scène sur la route : la conductrice a foncé sur cet homme d'une quarantaine d'années et lui a roulé dessus. Elle est allée garer sa voiture dans une petite rue pas très loin, et, avec sa sœur et le petit ami de celle-ci, qui l'ont rejointe sur place, ils ont dit aux policiers arrivés sur les lieux qu'ils ont trouvé cet homme comme ça et que la voiture fautive avait sans doute pris la fuite. Mais cette histoire n'a pas tenu bien longtemps, et les trois vont être mis en examen cette fin d’après midi après les gardes à vue. La conductrice pour meurtre. Elle a reconnu partiellement les faits. Sa sœur et son petit ami pour modification d'une scène de crime.

Les trois devraient comparaître en soirée devant un juge des libertés et de la détention pour décider de leur placement ou non en détention provisoire.